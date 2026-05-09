大阪大のチームは、イルカが速く泳げる仕組みについて、尾びれを上下させる「ドルフィンキック」が大きな渦の輪を作り、推進力を生んでいることがわかったと発表した。神戸市にある理化学研究所のスーパーコンピューター「富岳」で解析した成果で、水中ドローンなどへの応用が期待できる。論文が国際科学誌に掲載された。イルカは水平の尾びれを使って、最高で時速５０キロ・メートルのスピードで泳ぐことができる。先行研究で