◆米大リーグフィリーズ―ロッキーズ（８日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）フィリーズのＫ・シュワバー外野手（３３）が８日（日本時間９日）、本拠地・ロッキーズ戦に「２番・ＤＨ」で先発出場。６回に２試合連発の１３号ソロを放ち、現時点でリーグ本塁打王争いのトップタイに浮上した。０―６の６回先頭。１ボールから右腕ドーランダーの９７・５マイル（約１５６・９キロ）直球が真ん中