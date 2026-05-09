タレントの重盛さと美（37）が8日までに自身のインスタグラムを更新。髪を切り、イメチェンした姿を公開した。重盛は「改めてまして…髪の毛切りましたっ」と、暗髪のセミロングになった自身の写真を複数枚アップ。「＃髪の毛と同時にくびれも自慢したい奴」とハッシュタグも付け、丈の短い白いトップスから引き締まったおなかを披露し、抜群のスタイルもアピールした。この投稿にファンからは「どこぞの美人や」「どんな髪形髪色