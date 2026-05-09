お笑いコンビ「サバンナ」の八木真澄が８日配信のＡＢＥＭＡ「しくじり先生俺みたいになるな！！」に出演し、営業の極意を語った。八木は４８歳でレギュラー番組がゼロとなり、芸人として窮地に追い込まれた。そこで営業に活路を見出し、吉本の営業出演回数ランキングで２０２３年３位、２４年４位、２５年２位と営業芸人として活躍している。授業では営業芸人のマニュアルをレクチャー。八木は「営業をトチると翌日には会