女優の山口智子が８日放送の「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（ＴＢＳ系）に出演し、夫・唐沢寿明との夫婦関係を明かした。山口は１９８８年にＮＨＫ連続小説ドラマ「純ちゃんの応援歌」でデビュー。共演した唐沢寿明と９５年に結婚し、結婚３１年目を迎えた。山口は唐沢を時々、「小３」と呼ぶという。その理由について「小３で全てが止まっている感覚ですよね。自分の好きなことが３種類くらいで満足できるらしくって。プラモ、車、ブ