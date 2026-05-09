俳優の中尾明慶（37）が、9日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。母と兄と共にコストコに行き“爆買い”する様子を収めた動画を公開した。【動画】「お母さま品があって綺麗」「お兄さんもカッコいい」母＆兄とコストコでの買い物を楽しむ中尾明慶明慶は「【コストコ】中尾家大集合で行ったら、ダメ夫たちの買い物が謎すぎた」と題した動画で、親子３人とスタッフたちでコストコ幕張倉庫店に来店。 冒頭では、明慶の運転