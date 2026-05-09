松阪競輪の「アクアリッズカップG3ナイター」が開幕する。ガールズの3Rに児玉碧衣（福岡）が登場する。前検日の5月8日は31歳のバースデー。多くの選手や関係者から祝福の声が飛んでいた。「1週間しっかり練習。3月の西武園も4日目は余力がなかった。ケアしながら走りたい。今回は新シューズで」31歳初戦も新たな挑戦からスタート。自ら祝砲といきたい一戦だ。