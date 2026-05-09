Groovが運営する母の日ギフト専門メディア「母の日.me」は、全国3077人（10〜80代）を対象に「お母さんになってほしい芸能人・有名人」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【20位までの全ランキング結果を見る】2位：天海祐希2位は、前年に引き続きランクインした俳優の天海祐希さんでした。凛とした美しさと頼りがいのあるイメージに加え、少し厳しくても正しく導いてくれそう