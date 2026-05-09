AIの進化が加速する中、その内面的な変化にも注目が集まっている。【映像】AI・ミュトスの脅威（5秒でわかる詳細）AIは単なるプログラムなのか、それとも感情のようなものを持ち始めるのか。『ABEMA Prime』では、専門家らと議論した。■AIは「感情」を持っているのかAIセキュリティ・インスティチュート（ASI）初代所長の村上明子氏は「私個人の意見としては懐疑的で、AIは自分で意志を持