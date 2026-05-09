タレント・フリーアナウンサーの森香澄（30）が8日、自身のYouTubeチャンネルを更新。メイクする様子を解説した動画を投稿した。【動画】「まず土台が神すぎる」驚きの声…“どすっぴん”からメイクの様子を紹介した森香澄「【徹底解説】どすっぴんからメイクしていく」と題した動画で森は「すっぴんで失礼いたします。今日はとりあえず毎日メイクと言いますか、私が普段っていうよりはちょっと盛りたい日、ちょっと可愛くいた