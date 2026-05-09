元放送作家で実業家の鈴木おさむ氏が9日、自身のXを更新。人気芸人たちとの誕生日会についてつづった。先月25日に54歳の誕生日を迎えた鈴木氏は「タカが僕の誕生会を開いてくれました」と、タカアンドトシのタカが主催となり自身の誕生日が開かれたことを報告。「毎年恒例。4月に僕がタカの誕生会を開き、僕の誕生日会をタカが開いてくれる。気づけば、もう10年以上、お互いにこの会を続けています」と感慨深げに振り返った。参加