◆米大リーグドジャース―ブレーブス（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースは８日（日本時間９日）、Ｔ・グラスノー投手を「腰のけいれん」で負傷者リスト（ＩＬ）に入ったことを発表した。グラスノーは６日の敵地・アストロズ戦に先発し、初回、先頭のマシューズに先頭弾を被弾。２回のマウンドに向かって投球練習を行った際に腰痛を訴えて緊急降板となるアクシデントに見舞われた。こ