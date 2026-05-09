無条件に権利が発生する養育費の負担義務とは？支払う人/支払う期間は？ 親権や同居にかかわらずある養育費の負担義務 養育費は両親（りょうおや）の義務 養育費とは、子どもを育てるために必要な費用のことで、子どもの生活費や教育費など、子育てに関する費用のすべてが含まれます。 父母は経済力に応じて養育費を負担する義務があります。離婚した場合は、子どもと別居している親が同居している親に養育費を支払うこと