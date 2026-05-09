勝負事で負けることが我慢できない子の対応方法は？サポートの例をご紹介！ 勝負事で負けることが我慢できない ゲームで遊んでいるとき、自分が負けたり、一番になれなかったりすると大騒ぎ。遊びが中断してしまうことも少なくありません。 例えば、こんな状況 トランプでババ抜きをしているとき、取れる枚数が少ないとイライラしだすLちゃん。一番になれないと、いつもカードをぐちゃぐちゃ