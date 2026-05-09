億万長者を狙える宝くじの現実…10枚1組の宝くじを買った時に期待できる当選金額とは？ 億万長者を狙える宝くじ。やはり大金を当てるのは難しいのでしょうか？ 1等の当せん確率は2,000万分の1 2023年の年末ジャンボ宝くじの1等賞金は7億円です。1ユニットが2,000 万枚で、そのうち1等の当せん本数は1本なので、1等に当せんする確率は2,000 万分の1になります。さて、この年末ジャンボ宝くじを1枚（300 円）だけ買った場合に