8位に浮上した金谷拓実＝8日（ゲッティ＝共同）米男子ゴルフのマートルビーチ・クラシックは8日、サウスカロライナ州マートルビーチのデューンズ・クラブ（パー71）で第2ラウンドが行われ、17位で出た金谷拓実が68で回り、通算6アンダー、136で首位と4打差の8位に浮上した。前日2位の中島啓太は72と伸ばせず、通算5アンダーの15位に後退。平田憲聖は通算1アンダーの49位。アーロン・ライ（英国）が通算10アンダーで首位に浮上