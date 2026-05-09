元放送作家の鈴木おさむ氏（54）が9日までに自身のインスタグラムを更新し、豪華誕生日会ショットを披露した。「今日はタカが僕の誕生会を開いてくれました」と書き出すと、豪華芸人らが飲食店に集うショットをアップ。「毎年恒例。4月に僕がタカの誕生会を開き、僕の誕生日会をタカが開いてくれる。気づけば、もう10年以上、お互いにこの会を続けています」と明かすと、メンバーは「今回はタカ、ダイノジ大地くん、はるな愛