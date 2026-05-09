ドジャースは８日（日本時間９日）、タイラー・グラスノー投手を「腰のけいれん」のため１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入れたことを発表した。グラスノーは６日のアストロズ戦で先発した際、二回のウォームアップ中に腰痛を訴えて緊急降板。１回１９球でマウンドを降りた。この日の試合前会見でロバーツ監督は「２、３日様子を見る」と明言。球団関係者によると指揮官はＩＬ入りはないと報告を受けていたという。それだけに