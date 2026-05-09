マリナーズ戦の1回、15号ソロを放つホワイトソックス・村上＝シカゴ（共同）【シカゴ共同】米大リーグは8日、各地で行われ、ホワイトソックスの村上はシカゴでのマリナーズ戦に「2番・一塁」で出場し、一回に先制の15号ソロを放った。3試合ぶりの本塁打。ブルージェイズの岡本はエンゼルス戦に「4番・三塁」で出場し、三回に適時打を放った。ドジャースの大谷はブレーブス戦に「1番・指名打者」で出場。カブスの鈴木はレンジ