体験型イベント「ワンダーファームでワン！だふる 情熱ペット防災 in いわき」が、福島県いわき市・ワンダーファームで5月5日に開催された。ペット防災・食・心のケアをテーマに、災害時のペット同行避難への対応や防災意識の向上につなげる催し。盲導犬や災害救助犬の活動を実体験するほか、地震発生を想定した愛犬との避難が体感できる防災ドッグレース、救命体験、地域マルシェなども実施。予期せぬ困難に立ち向かう生き抜く