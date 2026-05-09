「ホワイトソックス−マリナーズ」（８日、シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が初回の第１打席で先制の１５号アーチを放った。ジャッジに並んでＭＬＢキングタイに立った。カウント１ボールからの２球目だった。高めのフォーシームをきれいに捉えると、打球は左翼フェンスを越えてスタンドに飛び込んだ。ＭＬＢトツプのヤンキース・ジャッジに並ぶ１５号。８カード連続で初戦でアーチを放つ離れ業だ。ＭＬＢ公式のサ