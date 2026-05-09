元人気子役で俳優の黒田勇樹（44）が、9日までにSNSを更新し「母・黒田純子が、4月30日に逝去いたしました。享年67歳。死因は脳の癌でした」と母の死を公表した。「葬儀は5月4日、5日に「お別れ会」として執り行い、沢山の方の笑顔や涙に見守られながら旅立っていきました」と葬儀も執り行ったことを報告。「最後は少し苦しそうではありましたが、僕が冗談を言うと怒ったり笑ったりと、『こんなに反応できるはずがない』とお医者さ