元衆院議員の宮崎謙介氏（４５）が近影を公開した。宮崎氏は８日までに自身のインスタグラムを更新し、「ＧＷはデジタルデトックスをしました。携帯を置いて自然豊かな山奥に。不便なこともありましたが、かなりリフレッシュしました」と明かす。「以下、気づきです」とし、「カメラがないので美しい景色を脳裏に焼き付けようとするので、感性が鋭く豊かになる（ような気がする）」「ＳＮＳがないのでタイムリーに連絡が取れ