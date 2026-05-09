8日の中日戦に敗れ、貯金がなくなった巨人は、田中将大（37）が9日の同戦で歴代単独2位の日米通算204勝目をかけて先発する。【もっと読む】巨人にFA松本剛は必要だったのか巨人2年目の今季は、5試合に先発して3勝0敗、防御率2.35。開幕からエースの戸郷や昨季チーム勝ち頭の山粼不在の中、週1でしっかりローテを守っている。年齢的に五、六回で降板することが多いとはいえ、今や先発陣の柱的な役割を担っているのだ。今