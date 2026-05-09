「あせらない」を心に刻めるか。【もっと読む】元横綱照ノ富士に大甘処分のウラ側10日初日の大相撲5月場所。8日に休場を発表したのが横綱大の里（25）だ。相撲協会に提出した診断書によれば、「左肩腱板損傷で要加療1カ月間」。昨年11月場所で左肩鎖関節を脱臼し、先場所は途中休場。今回は左腱板と、ケガの連鎖となりつつある。「腱板損傷は角界ではさほど珍しくない。程度は力士によってまちまちだが、いずれにせよ、『その