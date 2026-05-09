8800メートル上空から3分で墜落して乗客乗員132人全員が死亡した中国東方航空機の墜落事故に対し、パイロット間の争いの過程で発生した可能性が浮上した。ニューヨークタイムズ（NYT）は7日（現地時間）、東方航空墜落事故に関する米国家運輸安全委員会（NTSB）の報告書を分析した航空専門家らの言葉を引用し、この事故が操縦室内で起きた機長と副操縦士の争いの過程で発生した可能性があると報じた。東方航空所属のMU5735便（ボー