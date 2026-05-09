浜松オートのG1「開場70周年記念ゴールデンレース」が4日目を迎える。3日目9R「準々決勝戦A」で、0ハン2枠の斎藤撤二（48＝川口）がスタートで先手を奪うと、しっかりとしたペースで逃げに持ち込んだ。地元実力者の金子に最後は逆転を許したが、堂々の2着ゴール。「スタートを行けているのが大きい。エンジンもいいレベルで安定している」と今シリーズは2、3、2着と大崩れがなく準決勝戦へ駒を進めた。「今年の初めに新車に