◇ア・リーグブルージェイズ―エンゼルス（2026年5月8日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が8日（日本時間9日）、本拠でのエンゼルス戦に「4番・三塁」で出場。守備のビッグプレーで大観衆を沸かせた。先制打を放った直後の2―0の4回。岡本が守備で観衆を魅了した。無死1塁、エンゼルス・トラウトの痛烈な打球は三塁線へ。岡本は逆シングルで、ワンバウンドですくいあげるとすぐさま二塁へ送球。さらに一