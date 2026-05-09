アメリカのトランプ政権は、各国・地域への10％の代替関税を違法とした国際貿易裁判所の判決を不服として、連邦高裁に上訴しました。トランプ政権は連邦最高裁が2026年2月に「相互関税」を違法と判断したことを受け、世界各国と地域を対象に、10％の追加関税を発動しました。これについて、アメリカの国際貿易裁判所は7日、追加関税発動の根拠は「説得力に欠ける」として違法と判断しました。これを受け、トランプ政権は判決を不服