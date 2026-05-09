女優山口智子（61）が8日放送されたTBS系「A−Studio＋」に出演。実家の家業を明かしつつ、芸能界入りした経緯を告白した。番組では冒頭で、山口が23歳だった1988年、NHK連続テレビ小説「純ちゃんの応援歌」で女優デビューし、1996年のフジテレビ系連続ドラマ「ロングバケーション」の大ヒットなどで社会現象を巻き起こし現在、TBS系連続ドラマ、日曜劇場「GIFT」に出演するなど活躍中であることが紹介された。MCの藤ケ谷太輔から