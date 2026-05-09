グーグル（Google）は、「世界パスワードの日」に合わせて、Googleアカウントのログインに関する機能を紹介している。 パスキー パスキーは、パスワードに代わるログイン方法。デバイス上の指紋認証、顔認証、PINコードを利用してGoogleアカウントにログインできるため、デバイスのロック解除と同じくらい簡単に利用可能。また、パスキーはパスワードと異なり、推測や