言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、正体を偽るためのもの、不正に作られた道具など、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ばに□□たに□□んヒント：本の背の厚みのこと。敵を欺くために掲げるもの。そして、本物に似せて作られた印鑑やその印影のことを思い浮かべてみてく