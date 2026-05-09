キャスターの桝太一（44）が8日、自身のXを更新。2日に90歳で亡くなった元日本テレビアナウンサーで、皇室ジャーナリストの久能靖さんを追悼した。【動画】桝太一が大先輩・元日テレアナ久能靖さんを取材した5年前の映像「久能先輩」と書き出し「もしも少し時代が違っていたなら、私なんかではなく 久能さんこそが鉄腕DASHの一員だったに違いありません」といい、「できあがったお米を見るんじゃなくて、実際に種籾を撒くとこ