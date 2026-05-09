アメリカのトランプ大統領は、ウクライナとロシアが9日から3日間、停戦すると発表しました。実際に停戦が実現するかが焦点です。トランプ大統領は8日、自身のSNSでウクライナとロシアが9日から11日までの3日間、停戦すると発表しました。この中でトランプ氏は「ロシアでは戦勝記念日を祝うためだが、ウクライナにおいても第2次大戦で重要な役割を果たしたため祝賀が行われる」と説明しました。また、今回の停戦にはあらゆる軍事行