『ザ・ホエール』（2022）でアカデミー賞主演男優賞に輝いたブレンダン・フレイザーが、新作SFスリラー映画『Starman（原題）』に主演することがわかった。米が報じている。 本作でフレイザーが演じるのは、未来を切り拓く技術者トム・アダムス。人類の新たなフロンティアとなる火星へ向け、歴史的な探査ミッションを立ち上げる人物だ。しかし、地球から数百万マイル離れた宇宙空間で予期せぬ事態