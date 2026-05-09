2026年1月から3月にフジテレビ系地上波で放送されていたドラマ「ヤンドク！」が帰ってくる。5月11日(月)から、フジテレビTWOにて早くも全話放送が決定したのだ。レディースとして荒れた毎日を過ごしていたが、親友の事故死をきっかけに特攻服を脱ぎ、脳神経外科医となった主人公・田上湖音波(たがみことは)。彼女は感情が高ぶると、どんな相手だろうと「たわけ！」と一喝する特異なキャラクターだ。舞台は、患者の事情よりも利益優