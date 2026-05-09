ガールズグループMEOVVの日本人メンバー・アンナが、圧倒的な美貌で視線を釘付けにした。アンナは最近、MEOVVの公式インスタグラムに数枚の写真を投稿した。【写真】アンナ、くっきり“美鎖骨”あらわなドレス姿公開された写真には、ブラックのドレスに身を包んだアンナの姿が収められている。ベアトップのデザインが美しいデコルテと直角の肩のラインを際立たせ、洗練されたオーラを放っている。投稿を見たファンからは「どこまで