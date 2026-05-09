４月から新しい環境で頑張っている女の子も多いことでしょう。女の子を励ますLINEを送れば、それをきっかけに仲良くなれるかもしれません。そこで今回は、オトメスゴレンの女性読者のみなさんに、新しい環境に戸惑っているとき、どんなLINEをもらったら嬉しく思うのか聞いてみました。【１】「相談とかグチとかあったら連絡して」など、相談相手に立候補するLINE「話し相手が増えるのは嬉しい！」（２０代女性）のように、相談やグ