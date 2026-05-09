かつて数々のテレビ番組に出演し、一大ブームを巻き起こした占い師・細木数子の半生を題材にしたNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』が、4月27日より配信が開始されました。既にNetflixの今日のシリーズランキングでは1位となり、SNSでも視聴報告や感想戦で盛り上がっています。そんな中、作品の評価として目につくのが細木数子さんを演じる主演・戸田恵梨香さんへの違和感。ミスキャストだと指摘する声が数多くありますが、はた