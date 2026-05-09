タレントのイモトアヤコ（４０）が、衝撃の筋トレの様子を投稿した。９日までに自身のインスタグラムを更新し、「#運動する日」「#筋力と金力をつけたい」「#よくばりな年ごろ」とハッシュタグをつけ、腕立て伏せや腹筋など重りを使った筋トレやランニング姿を公開。「世界の果てまでイッテＱ！」（日曜・午後７時５８分）などで世界中でロケをこなすイモト。トレーニングで自分を追い込む動画をアップしている。この投稿に