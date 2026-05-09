モデル・インフルエンサーとして絶大な人気を誇るPyunA.がプロデュースするランジェリーブランドEnfelから、思わず心ときめく新作コレクションが登場しました♡“Angel”と“Devil”を掛け合わせた世界観の中で、今回は“天使”のような透明感とやわらかな可愛らしさを表現。華やかなレースや繊細なディテールで、自分らしい魅力を引き出してくれるラインナップに注目です。 あざと可愛い天