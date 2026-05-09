＜大相撲五月場所＞◇東京・両国国技館【映像】炎鵬が明かした衝撃の理由3年ぶりに関取への復帰を果たし、新調したまわしを締めて五月場所に臨むことになった十両十四枚目の炎鵬（伊勢ヶ濱）。幕下転落以降、苦楽を共にしてきた「黒まわし」を廃棄したことが話題となったが、決別に至る衝撃の事実を本人が激白した。関取復帰に伴い、まわしを新調した炎鵬。インタビューで「黒まわしを捨てた」という噂の真相を問われると、「