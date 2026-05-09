俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第18回「羽柴兄弟！」が、10日に放送される。池松壮亮演じる秀吉がついに城持ち大名となる新展開を迎える。【写真あり】再登場が確定した人気キャラ…「オーラが別格」と話題大河ドラマ第65作となる同作は、天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣秀長を主人公に据えた戦国エンターテインメント。歴史上、「秀長が長生きしていれば豊臣