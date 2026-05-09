右肘のトミー・ジョン手術を受けて今季全休することが決まっているダルビッシュ有投手が８日（日本時間９日）、自身のＸでキャッチボールを再開したことを報告。その上でファンの疑問に回答し、ネットの反響を呼んだ。ダルビッシュは「手術から約６ヶ月、キャッチボールを始めました」と記し、動画を公開。ファンから祝福のメッセージが届いた中で「制限リスト入ってるのに球団施設使うのってアリなの？なんかダメって話だった