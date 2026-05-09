アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、トランプ大統領は、現地時間8日の夕方時点でイラン側からアメリカの提案に対する回答が来ていないことを明らかにしました。アメリカトランプ大統領「（イランからの）手紙は今夜中に来るはずだが、どうなるか見てみよう」トランプ大統領は、イランとの戦闘終結に向けてアメリカが提案した合意案の覚書に対し、現地時間8日の午後7時前の時点ではイラン側から回答が来ていないこ