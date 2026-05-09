楽に通報して道路の危険を直す道路を走行していると、落下物や陥没などに遭遇することがあります。そのままにしておくと、後続車が現場を通過して事故になることもあり、早めの通報がキーになります。そこで国土交通省では「道路緊急ダイヤル（＃9910）」制度を導入し、道路利用者に情報提供を呼びかけています。そして近年では、コミュニケーションアプリ「LINE」での通報も可能になっています。【画像】超便利!? これが