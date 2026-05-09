＜ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ2日目◇8日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞初日を2位で終えていた韓国の17歳アマ、オ・スミンが、今季メジャー初戦の会場をその飛距離でどよめかせている。【写真】シャフトのしなりがスゴイアイアンのインパクトも規格外！同組でプレーしたのは、昨季ドライビングディスタンス1位の神谷そらと、同じく4位だった入谷響。そんな日本ツアーを代表す