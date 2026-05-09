モデルの冨永愛（43）が8日、自身のYouTubeチャンネルを開設。最初の動画であらためて出産を報告し、21年前の出産との変化を語った。【プロフィール】子どものお父さんは…俳優の山本一賢冨永は7日、第2子の出産を報告。赤ちゃんの両足の写真を添えて「皆様へ 無事、出産できましたことをここにご報告します」と、写真を添えて発表。「高齢出産ということもあり、妊娠中は私自身も絶えず不安がありましたが、周りの方々の温