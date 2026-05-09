韓国出身の女性DJ「DJ SODA」さんが、インスタグラムで、美容院での施術トラブルから回復した姿を公開した。「本当に辛い時間を過ごしました」DJ SODAさんは、2025年6月に美容院でブリーチをしたところ「長時間放置されすぎて、髪が根元から溶けてしまった」とインスタグラムで報告。後頭部と側頭部の髪を乱雑に刈り上げた姿を公開していた。26年5月7日には、「ついにブリーチ事件から1年ぶりにショートカットに変えました！」と投