試合中に仲間のミスを責めてはいけない理由 味方のやる気を上げる声掛けを意識しよう 【どうして】味方のミスを追及するのではなくチームのためになる声掛けにする ミスを責めずにチャレンジを褒める チームメイトを鼓舞したり、ミスを責めずにチャレンジを褒めるような声掛けも大切です。試合で負けていても「諦めるな、勝とうぜ！」のような励ましは受け入れられる声でもあります。その場の感情に任せ、